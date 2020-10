Misbah Ul Haq To Step Down As Pakistan’s Chief Selector

14 Oct 2020

14 Oct 2020 32 Views <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/QoXCxJ2MNfo” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe> Advertisement Advertisement NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment. 0 SHARES Facebook Twitter