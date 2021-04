Ensuring justice, rule of law prime objective of PM Imran Khan

PTI Leader Senator Shibli Faraz says ensuring justice and rule of law has remained the prime objective of Prime Minister Imran Khan during his 22 years political struggle.

Advertisement

In a tweet today (Saturday), he said the Prime Minister is pursuing this mission with steadfastness and firm determination.

بلا تفریق انصاف کی فراہمی اور قانون کی حکمرانی سے ہی کسی بھی ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی منسلک ہوتی ہے۔عمران خان کی 22سالہ سیاسی جدوجہد کا بنیادی محور یہی اصول ہے۔وہ ثابت قدمی اور پختہ عزم کے ساتھ “قانون کی نظر میں سب برابر” کےایجنڈے کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں ۔ — Senator Shibli Faraz (@shiblifaraz) April 10, 2021

Advertisement

Read full story