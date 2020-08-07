Faiza Mir Nay Live Show Main Asma Shah Par Paise Khanay Ka Ilzam Laga Diya.

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

More Videos

Maaya Khan Nay Live Show Main Asma Shah Say Muaafi Mangwali.

Jab Wakht Par Paisa Mill Raha Ho To Larkio Ko Ghar Tak Chorney Main Kiya Mushkil Hogi..??

Faiza Mir Nay Live Show Main Asma Shah Par Paise Khanay Ka Ilzam Laga Diya.

Asma Shah Par Faiza Mir Kay Sangeen Ilzamat..Asal Haqiqat Kia..??

APC Hogi Laikn Maulana Fazal Ur Rehman Shareek Nahi Hongay, Gen Amjad Shoaib

Opposition Ji Bari Jamatein Choti Jamaton Ko Sath Lay Kar Kiyu Nhi Chal Rahin..?

Opposition Ka Sab Say Common Agenda Is Hakumat Ka Khatma Hai..Kiya Aesa Mumkin Ho Payega..?

Tariq Mahmood Kay Dilchasp Sawal Par Ustad Raees Khan Ka Dilchasp Jawab

Maria Wasti Lashes Out Sindh Government

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay